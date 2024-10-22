Konya'da Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi

Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşırken meydana gelen bir kaza sonucu römork devrildi. Bu olayda toplamda 5 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Beyşehir'in Doğancık Mahallesi girişinde gerçekleşti. Yenidoğan Mahallesi'ne ceviz toplamak üzere giden kadın işçileri taşıyan traktör, dönüş yolunda römorkunun devrilmesi sonucu yan yattı.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine hızla ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın işçilerin isimleri ise Filiz İ., Nurten G., Bedriye K., Rahime A. ve Ayşe Ö. olarak belirlendi. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.