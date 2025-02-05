DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,43 -0,21%
ALTIN
3.305,42 -0,66%
BITCOIN
3.519.492,1 0,91%

Konya'da Kar Engeli: İki İlçede Taşımalı Eğitim Durduruldu

Hadim ve Güneysınır ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde bugün ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:38
Konya'da Kar Engeli: İki İlçede Taşımalı Eğitim Durduruldu

Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verilmiştir. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada, gün içerisinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklentisinin bulunduğu bilgisi verildi.

Önleyici Tedbirler Alındı

Açıklamada, "Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depremden Etkilenen İllere 20 Milyar Lira Yatırım ile Tarımsal Altyapı Güçleniyor
2
MHP'li Dora: İyileşme için Ekonomik ve Sosyal Rehabilitasyon Şart
3
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi
4
Filistinli Siyasilerden Trump'ın Gazze Yorumlarına Sert Tepki
5
TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Adana'da Arkadaşını Öldürmekle Suçlanan Sanık Hakim Karşısında
7
Sivas, Niğde ve Kayseri'de Kar Yağışları Etkili Oluyor

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı