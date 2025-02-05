Konya'da Kar Engeli: İki İlçede Taşımalı Eğitim Durduruldu

Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verilmiştir. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada, gün içerisinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklentisinin bulunduğu bilgisi verildi.

Önleyici Tedbirler Alındı

Açıklamada, "Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.