Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Konya'da Kar Engeli: Eğitime Bir Gün Ara

Konya'nın Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla eğitime bir gün süreyle ara verildi. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle alınan bu karar, vatandaşların güvenliğini gözetmeyi hedefliyor.

Kamu Çalışanlarına da İzin

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Bu tedbirler, bölgedeki olumsuzlukların etkisini azaltmak için alınmıştır.

Doğanhisar ve Hüyük sakinleri, hava koşullarının düzelmesini ve eğitime en kısa sürede devam edilmesini umuyor.