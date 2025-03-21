Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

Kar yağışının yoğun olduğu Hadim, Taşkent, Güneysınır, Bozkır, Derbent, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitim durduruldu.

İdari İzinler Duyuruldu

Ayrıca, kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de bugün itibarıyla idari izinli sayılacak.