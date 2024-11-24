Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Yeniden Açıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar sona eriyor. Konya Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, il genelindeki bazı yolların yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Açılan Yollar ve Ulaşım Bilgisi

Valiliğin açıklamasına göre, Konya-Ankara kara yolunun Konya-Altınekin bölümü, Konya-Afyonkarahisar ve Konya-Antalya kara yollarının Konya-Seydişehir kısmı, her iki yönde araç trafiğine açılmıştır.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Güvenlik ve ulaşım açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.