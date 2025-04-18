Konya'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Ayrıntıları

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi, Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı. İki katlı bir evde yaşayan Emine ve oğlu Üveys Göktaş, sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Hızla Müdahale Edildi

Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ikiliyi ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi, genellikle yetersiz havalandırma ve ocak gibi yakıtlı cihazların yanlış kullanımı sonucunda meydana geliyor. Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçilmesi için vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı. Anne ve oğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.