Konya'da Kaza: Kimya Öğretmeni Mevlüt Külcü'nün Okulunda Yasa

Konya'da kaza sonrası Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde yas

Konya'da, kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarpılması sonucu yaşamını yitiren kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün görev yaptığı Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde derin üzüntü hakim.

Okulda toplu yas ve anma

Haftanın ilk gününde okulun tüm öğrenci ve öğretmenleri siyah kıyafetlerle gelerek öğretmenlerini andı. Öğrenciler, okulun zemin katında asılan Külcü'nün fotoğrafının yanındaki panoya veda notları yazdı ve çiçek bıraktı.

Okul yönetimi duygularını paylaştı

Okul Müdürü Makbule Özlem Yıldırım, okulda bir hafta boyunca siyah giyerek yas tutulması kararı aldıklarını bildirdi. Yıldırım, Külcü'nün öğrencilerle birebir ilgilendiğini ve çok iyi bir insan olduğunu vurgulayarak ailesine baş sağlığı diledi.

Okul Müdür Yardımcısı Tuncay Albudak ise Külcü'yü okulun değerli öğretmenlerinden biri olarak nitelendirdi. Albudak, öğretmenin alandaki başarısına dikkat çekerek öğrencilerine karşı her zaman sevecen ve destekleyici olduğunu söyledi ve kaybın büyük olduğunu belirtti.

Öğrencilerin duyguları

Öğrenciler, öğretmenlerini ani ve trajik bir kaza sonucu kaybettikleri için derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Feyza Alselen, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Aley­na Kılıç, öğretmenin öğrencilere değer veren, selamlaşıp hal hatır soran biri olduğunu anlattı. Ceren Erbaş ise Külcü'nün anısını yaşatacaklarını ve özellikle geride kalan eşi ile iki çocuğunun durumunun kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Olayın ayrıntıları

Kaza, 3 Ekim tarihinde meydana geldi. İdare ettiği ileri sürülen İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Külcü hayatını kaybetti, yaralanan İ.A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve olayın ardından okul çevresinde ve eğitim camiasında büyük üzüntü yaşanıyor.

