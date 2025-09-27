Konya'da LCOY2025: Ulusal Gençlik Konferansı İklim Eylemlerini Tartışıyor

Ulusal Gençlik Konferansı (LCOY2025) Konya'da Başladı

Organizasyon ve katılımcılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Ulusal Gençlik Konferansı (LCOY2025) Konya'da gerçekleştiriliyor.

Konferans, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenleniyor ve gençlerin iklim politikalarına katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kamu ve sivil toplumdan mesajlar

İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Bakanlık toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin iklim değişikliğiyle yoğun şekilde mücadele ettiğini vurguladı. Solak, toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlar karşısında kolektif adımların atılması gerektiğini belirterek, "Tüm sektörlerin ve toplumun her kesiminin dahil olduğu bir süreci yürütmek durumundayız. En önemli paydaşımızın da geleceğimiz olan gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmaları, kararları uygulayacak olan ve bu adımları atacak olan sizlersiniz." dedi.

UNICEF Türkiye ADAP Temsilcisi Chizuru Iwata ise iklim kaynaklı afetlerin giderek arttığını hatırlattı ve gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu ortaklığın değişim için umut verdiğini söyledi. Iwata, "Gençler bir araya geldikleri zaman, ortak faaliyette bulundukları zaman bu güç, bu ortaklık değişim için bizi umutlandırıyor, daha sürdürülebilir ve aydınlık bir geleceğe şekil veriyor. LCOY sadece bir toplantı değil, COP30'a giden yolda Türkiye'nin gençlerinin ortak sesini de temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık ise iklim değişikliğinin artık sadece çevre sorunu olmaktan çıktığını, ekonomi, sağlık, tarım ve toplumsal yaşamın tamamını etkileyen küresel bir mesele haline geldiğine dikkat çekti.

Program ve gelecek adımlar

Yarın sona erecek konferans kapsamında iklim değişikliği, enerji ve çevre konularında uzmanların katılımıyla sunumlar, paneller ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Etkinlik kapanışında Ulusal Gençlik Bildirisi yayımlanacak.

Konferansın ardından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İklim Elçileri Eğitim Kampı düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen Ulusal Gençlik Konferansı (LCOY2025) Konya'da gerçekleştiriliyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta iklim değişikliği, enerji ve çevre gibi konularda uzmanların katılımıyla sunumlar, paneller ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.