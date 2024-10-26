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Konya'da 'Mars Projesi' ile Girişimci Gençler Bir Araya Geliyor

Mars Projesi, Anadolu imam hatipli öğrencileri girişimcilik alanında bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:29
Konya'da 'Mars Projesi' ile Girişimci Gençler Bir Araya Geliyor

Konya'da 'Mars Projesi' Uygulamaya Geçti

Türkiye genelinde Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilerin girişimcilik projeleri üzerinde çalışmalar yapmasını sağlayan 'Mars Projesi', ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından ÖNDER Gençlik organizasyonu altında hayata geçirildi. Bu proje sayesinde gençlerin kariyerlerini belirlemelerine yardımcı olmak ve çeşitli sektörleri deneyimlemelerini sağlamak amaçlanıyor.

Proje Kapsamında 100 Öğrenci Seçildi

İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas ve Konya’dan seçilen yetenekli 100 öğrenci, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde buluşacak. Proje, Konya Bilim Merkezi'nde uzay temasıyla tasarlanan 'İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi' sloganıyla başladı.

ÖNDER Gençlik Başkanı'nın Açıklamaları

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç, projenin ilk ayağının geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirildiğini, bu yıl ise belirlenen 5 ilde girişimci gençlerle buluşma kararı aldıklarını ifade etti. Büyükdinç, "Öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını da değerlendirmelerini ve sosyal bir aktivite içinde bulunmalarını istiyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.

Öğrenciler Arasındaki Dayanışma Vurgusu

Proje süresince öğrencilerin pek çok ilde bir araya geleceğini vurgulayan Büyükdinç, “Farklı illerden gelen kardeşlerimizle buluşmak ve iletişim kurmak önemli. Sizler, pek çok iyi imam hatip okulunda eğitim alıyorsunuz ve güzel yerlere geleceksiniz.” şeklinde konuştu. Programda, derneğin Konya Şube Başkanı Arif Bağcı ile AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katılımcılara seslendi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projeleri için çeşitli fırsatlar sunan "Mars Projesi" Konya 'da gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Konya Bilim Merkezi'nde, uzay konseptiyle tasarlanan, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla başladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projeleri için çeşitli fırsatlar sunan "Mars Projesi" Konya 'da gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Konya Bilim Merkezi'nde, uzay konseptiyle tasarlanan, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla başladı.

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