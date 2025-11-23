Konya'da Meram'a Hafta Sonu Akını: Tarihi Meram Köprüsü Sonbaharda İlgi Odağı

Konya'da Meram'a Hafta Sonu Akını

Tarihi Köprü ve Yürüyüş Alanları Sonbaharda Canlandı

Konya'da hafta sonu, yazdan kalma günlerin etkisiyle Meram yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, şehir içindeki bu sakin kaçamağı değerlendirmek için bölgeye akın etti.

Tarihi Meram Köprüsü ve çevresindeki yürüyüş yolları, sonbaharın sararan yaprakları ve suya düşen yaprakların oluşturduğu manzarayla buluşma noktası haline geldi. Ortaya çıkan görüntü, kente gelen hemşehriler ve misafirlerin dikkatini çekti.

Hafta sonunu fırsat bilenler arasında yeni evli çiftler köprü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirirken, aileler bebek arabalarıyla yürüyüşe çıktı. Çocukların yapraklar arasında oyun oynadığı, gençlerin ise fotoğraf çekimlerine yoğunlaştığı alanlarda hafta sonu hareketliliği gözlendi.

Vatandaşlar, sonbaharı sevdiklerini belirterek bölgenin atmosferi ve renklerinin etkileyici olduğunu ifade etti.

