Konya'da Meram'a Hafta Sonu Akını: Tarihi Meram Köprüsü Sonbaharda İlgi Odağı

Konya'da yazdan kalma hafta sonunda Meram'a akın eden vatandaşlar, Tarihi Meram Köprüsü ve çevresinde sonbaharın renkleri eşliğinde fotoğraf ve yürüyüş keyfi yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:29
Konya'da Meram'a Hafta Sonu Akını: Tarihi Meram Köprüsü Sonbaharda İlgi Odağı

Konya'da Meram'a Hafta Sonu Akını

Tarihi Köprü ve Yürüyüş Alanları Sonbaharda Canlandı

Konya'da hafta sonu, yazdan kalma günlerin etkisiyle Meram yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, şehir içindeki bu sakin kaçamağı değerlendirmek için bölgeye akın etti.

Tarihi Meram Köprüsü ve çevresindeki yürüyüş yolları, sonbaharın sararan yaprakları ve suya düşen yaprakların oluşturduğu manzarayla buluşma noktası haline geldi. Ortaya çıkan görüntü, kente gelen hemşehriler ve misafirlerin dikkatini çekti.

Hafta sonunu fırsat bilenler arasında yeni evli çiftler köprü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirirken, aileler bebek arabalarıyla yürüyüşe çıktı. Çocukların yapraklar arasında oyun oynadığı, gençlerin ise fotoğraf çekimlerine yoğunlaştığı alanlarda hafta sonu hareketliliği gözlendi.

Vatandaşlar, sonbaharı sevdiklerini belirterek bölgenin atmosferi ve renklerinin etkileyici olduğunu ifade etti.

KONYA'DA BULUNAN MERAM ÇAYI'NIN KIYISINDA ASIRLARDIR AYAKTA DURAN MERAM TARİHİ KÖPRÜSÜ HAFTA SONU...

KONYA'DA BULUNAN MERAM ÇAYI'NIN KIYISINDA ASIRLARDIR AYAKTA DURAN MERAM TARİHİ KÖPRÜSÜ HAFTA SONU TATİLİNİ FIRSAT BİLENLERE SONBAHARIN RENKLERİNDE BULUŞMA NOKTASI OLUYOR.

KONYA'DA BULUNAN MERAM ÇAYI'NIN KIYISINDA ASIRLARDIR AYAKTA DURAN MERAM TARİHİ KÖPRÜSÜ HAFTA SONU...

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Mersin'de KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları Konferansı
4
Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale
5
Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü
6
Samsun'da Sosyal Medyada Paylaşılan Trafik İhlali: 4 Bin 143 Lira Ceza
7
Kastamonu Bozkurt'ta Anne Huriye ve Oğlu Osman Yaşar'ın Cansız Bedenleri — Vali Dallı'dan Açıklama

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik