Konya'da Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı Selçuklu'da Gerçekleşti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Esenler Mahallesi Yeniyol Sokak'ta bulunan bir metruk kerpiç evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Olay, bölge sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle gelişti.

İtfaiye ve Acil Ekipler İhbar Üzerine Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramasını önlemek için hızlı müdahale gerçekleştirdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yapılan müdahaleler sonucunda yangın, yandaki kerpiç evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu ve soğutma çalışmaları titizlikle tamamlandı.