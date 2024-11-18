Konya'da Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi Başladı

Konya'da Tarihi Doku Yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın simge noktalarından biri olan Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi'nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Kentsel Yenileme Projesi Detayları

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, Mevlana Kent Meydanı'ndaki Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı'nın tarihi dokusunun korunduğunu belirtti.

Kurum, projeyle birlikte “Mevlana Meydanı’nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yeniden düzenleyerek kentin tarihi dokusunu koruduk.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.