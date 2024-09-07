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Konya'da Minibüs ve Traktör Çarpıştı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Konya'da meydana gelen minibüs ve traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:38
Konya'da Minibüs ve Traktör Çarpıştı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Konya'da Feci Kaza

Konya'nın Esentepe mevkisinde, bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Henüz sürücüsü belirlenmemiş olan 01 MB 7094 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki bir kavşakta traktörle çarpıştı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yabancı uyruklu oldukları belirlenen ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi...

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi...

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi...

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi...

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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