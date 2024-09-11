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Konya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:43
Konya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Yalnızca plaka bilgileriyle bilinen Mehmet Ali Aldemir, 07 LOF 29 plakalı motosikleti ile Mustafa C. yönetimindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonetle karşılaştı. Kaza, Seydişehir Taraşçı yolu'nda gerçekleşti.

Ağır Yaralanma ve Müdahale

Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü Aldemir ağır yaralanarak, çevredekilerin hızlı bir şekilde ihbarı sonucu kaza yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı Aldemir, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından kamyonetin sürücüsü Mustafa C. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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