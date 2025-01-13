Konya'da Motosiklet Olayı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü H.B. Hayatını Kaybetti

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşanan trajik bir kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü H.B. hayatını kaybetti.

Kaza, Saraç Mahallesi'nde meydana geldi. H.B. yönetimindeki motosiklet, garajdan çıkan H.Ç. idaresindeki 07 BEP 547 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.B. ağır yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, H.B. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen H.B. kurtarılamadı.

Bu talihsiz olay, bölgedeki sürücülerin dikkatli olması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.