Konya'da Narkotik Operasyonlarında 76 Tutuklama

Konya Narkotik ekiplerinin son 1 aylık operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi; toplam 76 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:42
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon kapsamı ve ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında ele geçirilenler arasında 33 bin 581 adet sentetik ecza, 1 kilo 624,33 gram kokain, 1 kilo 349,19 gram sentetik kannabinoid, 414,01 gram bonzai hammaddesi (toplam 62 kg sentetik kannabinoid üretilebilir), 288,85 gram esrar, 229 adet captagon, 119,28 gram metamfetamin, 79 adet extacy, 34 bin 446 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 32,31 gram eroin ile ayrıca 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek yer aldı.

Yakalanan şüpheliler ve tutuklamalar

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından düzenlenen 42 operasyonda 71 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 46'sı tutuklandı, 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Bunun yanı sıra, uyuşturucu suçlarından aranmakta olan 47 şahıs yakalandı ve bunlardan 30'u tutuklandı. Toplamda 76 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

