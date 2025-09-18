Konya'da Nöbette Rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay Şehit Oldu

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın nöbet esnasında rahatsızlandığını ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konya'da görev yapmakta olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, nöbeti esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Eylül'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."