Konya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine, bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Müdahaleye Katılan Ekipler

Yangına müdahale için Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilmektedir.Gelişmeler için takipte kalın.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.