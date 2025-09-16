Konya'da otobüs durağına çarpma: 5 ölü, sanık Bekir T. tutukluluğu sürüyor

Konya'da otobüs durağına çarparak 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen Bekir T.'nin yargılaması sürüyor; mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:22
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Bekir T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanığın ifadesi

Söz verilen sanık, kaza günü hastanede randevusu olduğunu, kazayı bilerek yapmadığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın dinlenmesinin ardından tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza detayları

Bekir T.'nin kullandığı otomobil, 19 Mart 2024'te Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.

