Konya'da Otobüs Kazası: 3 Ölü, 33 Yaralı

Konya'da Trafik Faciası: 3 Ölü, 33 Yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü ve tırın karıştığı kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Kazanın gerçekleştiği yere, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerinde, 42 APA 376 plakalı kamyonun, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarparak meydana geldiği öğrenildi. Bu sırada, Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine, kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve aralarında Konya'daki organizasyona katılan 6 eskrim sporcusunun da bulunduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Konya Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." diyerek durumu aktardı.