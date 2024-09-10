Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Konya'da Araç Devrilmesi Olayı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Hulusi M. yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresi Bademli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine intikal eden polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıların kurtarılması için hızlı bir müdahalede bulundu. Yaralanan diğer yolcular arasında Ahmet E., Samet Y., Murat M. ve Abdullah Ş. de yer aldı.

Yaralılar, Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.