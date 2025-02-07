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Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:27
Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Konya'da Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsü K.N. (55) olan 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolunun Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olay sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve İhbar Süreci

Olayın ardından, kazanın bildirildiği bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki diğer 4 kişinin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir.

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