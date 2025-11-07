Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya İhsaniye Mahallesi'nde Millet Caddesi'nde bir otomobilin çarpması sonucu Ramazan Göktaş yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:30
İhsaniye Mahallesi, saat 21.00

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Millet Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden Vatan Caddesi istikametine seyir halinde olan 42 EYT 15 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan Göktaş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cadde üzerindeki trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanırken, olay yerindeki incelemelerin ardından Göktaş'ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

