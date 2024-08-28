Konya'da Park Yeri Kavgası 4 Yaralı

Konya'da Komşu Aileler Arasında Park Yeri Kavgası
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde park yeri yüzünden iki komşu aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga Ortaya Çıkıyor
Olay, iki ailenin park yeri isteği üzerine yaşanan bir anlaşmazlık neticesinde meydana geldi. Tartışma büyüyerek karşılıklı taş ve sopa atılmasına yol açtı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kavga sırasında N.Ü, E.S, H.C. ve M.C. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunu gören çevredekiler, derhal sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine hızla ulaşan ambulanslar, yaralıları Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.