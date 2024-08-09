Konya'da Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

Zafer Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangının kesin nedeni henüz belirlenemedi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına aldı. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Destek Ekipleri

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek olmak için, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgeye gönderildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Şu an itibarıyla yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.