Konya'da Polis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'da, polisi minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu trajik bir kaza gerçekleşti. Olay, Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait 42 BZ 693 plakalı minibüs, F.A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine hızla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybederken, minibüsteki 7 polis ve otomobildeki 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin takipçisi olacağız.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.