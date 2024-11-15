DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.145.923,63 -0,07%

Konya'da Polis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya-Karapınar yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:08
Konya'da Polis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'da, polisi minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu trajik bir kaza gerçekleşti. Olay, Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait 42 BZ 693 plakalı minibüs, F.A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine hızla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybederken, minibüsteki 7 polis ve otomobildeki 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin takipçisi olacağız.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Kasım 2024 Gündemi: Önemli Buluşmalar ve Spor Müsabakaları
2
Cenevre'de KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Kutlaması
3
Ankara'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Ölü, 1 Yaralı
4
Malatya'da Baba, Oğlunu Tüfekle Yaraladı: Olayın Detayları
5
Mardin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Sivas'ta Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gemerek Belediye Üyesi Orhan Toker, Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Bilecik'te İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor