Konya'da Polis Yaralıları ile İlgili Tutuklamalar

Olayın Gelişimi

Konya'da, çalıntı bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç Başladı

İşlemleri tamamlanan zanlılar Necati S., Özkan C. ve Mustafa S., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Necati S. serbest bırakılırken, Özkan C. ve Mustafa S. tutuklandı.

Olayın Detayları

Özellikle suç geçmişi olan Mustafa S., emniyete verdiği ifadede, olayın öncesinde kargo aracını çaldıklarını ve polise ateş açtıklarını belirtti. Bu saldırı, 5 Eylül tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşmişti.

Olay, emniyet birimlerini harekete geçirirken, kamuoyunda da büyük bir tedirginliğe yol açtı.