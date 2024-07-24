Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Konya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kenti olumsuz etkileyerek bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Su Birikintileri ve Trafik Aksamaları

Yağışın aniden etkisini artırması, su baskınlarına yol açarken, hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Caddeler Trafiğe Kapandı

Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri, yağmur sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu durum, kentin ulaşımını olumsuz etkileyerek sürücülerde yoğunluk oluşturdu.

AFET Koordinasyon Merkezi Müdahale Etti

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, ekiplerin su birikintilerinin oluştuğu noktalara hızlı müdahalelerde bulunduğu belirtildi. Ekipler, yağışın etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.