Konya'da Sahipsiz Köpekten Kaçarken Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuk kalça kemiğini kırdı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:23
Konya'da Sahipsiz Köpekten Kaçarken Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz bir köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki F.E.Ö., kalça kemiği kırığıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki bir parkta meydana geldi. F.E.Ö., arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.

Arkadaşının durumu hemen yetkililere bildirmesinin ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan muayenelerde F.E.Ö.'nün kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Bu nedenle çocuk, tedavi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuğun kalça kemiği...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuğun kalça kemiği kırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuğun kalça kemiği...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuğun kalça kemiği kırıldı.

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