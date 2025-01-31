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Konya'da Sahte İçki Satıcısı Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan bir şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:45
Konya'da Sahte İçki Satıcısı Yakalandı

Konya'da Sahte İçki Operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sahte içki satan bir şüpheli, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aldığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ele Geçirilen Miktar

Jandarma ekipleri, iki ayrı adrese düzenledikleri baskınlarda toplam 46,5 litre sahte içki ele geçirdi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı. Harekete geçen ekipler...

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı. Harekete geçen ekipler, belirlenen iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 46,5 litre sahte içki ele geçirdi.

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