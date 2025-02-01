Konya'da Şarampole Devrilen Kamyonette Acı Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir İlçesinde Trajik Kaza

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen korkunç bir kazada, B.G. idaresindeki 07 AOU 268 plakalı kamyonet Cankurtaran Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olay, yerel saatlerde gerçekleşti ve durumun aciliyeti gereği ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza sonucunda, sürücü B.G., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu trajik olay, bölge halkında büyük üzüntü yarattı.

Özellikle trafik güvenliği konusunda artan endişeler, bu tür kazaların önlenmesi adına alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.