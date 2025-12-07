Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri

Konya’da Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü anma törenleri başladı; Şems-i Tebrizi türbesi ziyareti, 'Huzur Vakti' yürüyüşü ve Mevlana Müzesi ziyaretleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:50
Konya’da Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) resmen başladı.

Program, Şems-i Tebrizi Hazretleri’nin türbesi ziyaret edilerek açıldı. Türbede Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Daha sonra Mevlana Meydanı’na kadar gerçekleştirilen 'Huzur Vakti' yürüyüşüyle törenler sürdü.

Katılımcılar, Mevlana Müzesini ziyaret ederek, Mevlana Hazretleri Türbesinde Gülbang duası okudu.

Etkinliklere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi İbrahim Akın ve protokol mensupları katıldı.

