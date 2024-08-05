Konya'da Sebze Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'da Sebze Yüklü Kamyon Devrildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, sebze yüklü bir kamyon devrildi ve sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Detayları

34 yaşındaki sürücü Ahmet D. yönetimindeki 07 DM 085 plakalı kamyon, Engili Mahallesi yakınlarında aniden uçuruma devrildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların hızlıca yaptığı ihbar sonucunda, kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen sevk edildi.

Sürücünün Durumu

Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D., burada ilk müdahaleden sonra durumu ciddiyetini koruduğu için Konya'ya sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavi süreci devam ediyor.

Yetkili merciler, kaza yerinde incelemeler yaparak kazanın nedenini araştırmaya başladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.