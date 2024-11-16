Konya'da Seyir Halindeyken Yanan Çekici Kullandırılmaz Hale Geldi

Konya'da seyir halindeyken alev alan bir çekici, kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen çekici, Beyşehir-Konya kara yolu Kent Ormanı civarında yanmaya başladı.

Olayın Gelişimi

Yangın, sürücünün ve çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede fark edildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri alarak trafiği tek yönlü olarak ulaşıma kapattı.

İtfaiyenin Müdahalesi

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Fakat olay sonucunda çekici, büyük miktarda hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'da seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

Konya'da seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.