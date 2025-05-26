Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'da önümüzdeki günlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar hakkında uyarılarda bulundu. Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken, hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, beklenen olumsuz hava koşulları da hayatı etkileyebilir.

Özellikle 26, 27 ve 29 Mayıs tarihlerinde yoğun yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Meteorolojik raporlar, bu günler için ani sel ve su baskınları riski taşıdığını vurguluyor. Bu sebeple, Konya'da yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Konu Hakkında Önemli Bilgiler

Alınan son verilere göre, Konya haftanın büyük bölümünde yağmura doyacak. Ancak bu yağışlar, sıradan bir bahar yağmurundan çok daha etkili olacağı ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstereceği ifade ediliyor.

Konya Haftalık Hava Durumu

26 Mayıs 2025 Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı ilk gün!

Gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı ilk gün! 27 Mayıs 2025 Salı: Yağışlar hız kesmeden devam edecek.

Yağışlar hız kesmeden devam edecek. 28 Mayıs 2025 Çarşamba: Yağışlara kısa bir mola; hava parçalı bulutlu.

Yağışlara kısa bir mola; hava parçalı bulutlu. 29 Mayıs 2025 Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlar tekrar etkisini gösterecek.

Meteoroloji'nin açıkladığı takvime göre, Konyalılar için 26, 27 ve 29 Mayıs tarihleri ekstra dikkat gerektiren günlerdir. Bu tarihlerde beklenen yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve ani doğa olaylarına yol açabilir.