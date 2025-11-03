Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonları: 3 Şüpheli Yakalandı

Konya'da düzenlenen iki operasyonda toplam 3 zanlı yakalandı; yüzlerce silah ve parça ile 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:36
Operasyon detayları

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Beyşehir KOM Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Beyşehir ilçesinde plakası belirlenen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 505 yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 505 alev gizleyici, 505 gez, 620 kurma kolu, 290 dipçik bağlantı vidası ve 505 dipçik ele geçirildi. Bu operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Kent merkezinde düzenlenen başka bir operasyonda ise plakası belirlenen bir araç durduruldu. Yapılan aramada 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi; bu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, polisteki işlemleri sürüyor.

