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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:33
Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Konya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Konya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah üretimi gerçekleştirildiği belirlenen adreslere baskın yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda ekipler 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ve tabanca üretiminde kullanılan silindiri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada 3...

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ile tabanca üretiminde kullanılan silindir ele geçirildi.

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