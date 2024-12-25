Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Konya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok
Konya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah üretimi gerçekleştirildiği belirlenen adreslere baskın yaptı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Yapılan aramalar sonucunda ekipler 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ve tabanca üretiminde kullanılan silindiri ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ile tabanca üretiminde kullanılan silindir ele geçirildi.