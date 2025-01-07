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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 623 Tabanca Parçası Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:02
Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 623 Tabanca Parçası Ele Geçirildi

Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir silah kaçakçılığı operasyonu dikkat çekti. Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbarat çalışmaları sonucu belirledikleri bir iş yerinde, arama yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Arama sonucu, 623 tabanca üst kapağı, 491 av tüfeği gövdesi ve 23 av tüfeği namlusu ele geçirildi. Bu operasyon, silah kaçakçılığına karşı yürütülen etkin mücadele kapsamında yapıldı.

Şüpheliye Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Operasyonda yakalanan şüpheli bir kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yetkililer, operasyonların devam edeceğini ve yoğunlaşacağını belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 623 tabanca üst kapağı...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 623 tabanca üst kapağı, 491 av tüfeği gövdesi, 23 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

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