Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, Hüseyin K. ile alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mehmet A. (40), Aziziye Caddesi'nde karşılaştı.

Kavga Alevlendi

İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu kaynaktan dolayı Mehmet A. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Acil Müdahale

Olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Şüpheli Teslim Oldu

Olayın ardından Hüseyin K. kendi isteğiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, caddedeki bir iş yeri tarafından kaydedildi.

Gelişmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmeye devam edecektir.