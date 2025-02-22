Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı Hüseyin K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:11
Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Konya'da Silahlı Kavga Çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu, bir kişi ağır yaralandı. Olay, Aziziye Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A. (40), zanlı Hüseyin K. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Zanlı Polise Teslim Oldu

Kavganın ardından Hüseyin K. olayın peşinden polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri çabuk bir şekilde tamamlandı ve ardından Cumhuriyet Savcılığı

Mahkeme Süreci Başladı

Sorgusunun ardından zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ağır yaralanan Mehmet A.'nın ise tedavisi Konya Numune Hastanesi'nde devam ediyor.

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