Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Konya'da Silahlı Kavga Çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu, bir kişi ağır yaralandı. Olay, Aziziye Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A. (40), zanlı Hüseyin K. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Zanlı Polise Teslim Oldu