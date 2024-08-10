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Konya'da Silahlı Kavga: Anne ve Kızı Yaralandı

Konya Selçuklu'da bir kavga sonucunda anne ve kızı yaralandı; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:56
Konya'da Silahlı Kavga: Anne ve Kızı Yaralandı

Konya'da Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, bir anne ve kızı yaralandı. Olay, Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı M.A. ile anne R.H. ve kızı N.H. arasında tartışma çıktı.

Olayın Detayları

Gerginliğin büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, M.A. adlı şahıs, pompalı tüfeğini kullanarak anne ve kızı bacaklarından yaraladı. Olay anında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan R.H. ve N.H. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Gözaltında

Olay sonrasında M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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