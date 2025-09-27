Konya'da Silahlı Kavga: Güneysınır Sofular'da 2 Ölü

Konya'nın Güneysınır ilçesindeki Sofular mevkisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, zanlı jandarmaya teslim oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:25
Konya'da Silahlı Kavga: Güneysınır Sofular'da 2 Ölü

Konya'da Silahlı Kavga: Güneysınır Sofular'da 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Sofular mevkisinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet İ, Nebi S. ve Mikail Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında Mehmet İ, yanında bulundurduğu silahla Nebi S. ve Mikail Ö.'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nebi S. ve Mikail Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmaya teslim olan zanlının işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Bakanı: İsrail İHA'sı Yemen'de 24 Pakistanlıyı Taşıyan LPG Tankerine Saldırdı
2
Adana Kozan'da Panelvan Yangını: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Tokat Erbaa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 çocuk yaralandı
4
İYİ Parti'den Mersin Mitingi: Dervişoğlu — 'Üretimle Büyüyen, Adaletle Yönetilen Türkiye'
5
Zelenskiy: İHA ve füze üretimini artıracağız — Patriot desteği, Trump görüşmesi ve Macaristan iddiası
6
Hizbullah Lideri Kasım: 'Meydanı Terk Etmeyeceğiz, Silahı Bırakmayacağız'
7
Kocaeli'de Hünnap Boğaza Kaçtı: Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı