Konya'da Silahlı Kavga: Güneysınır Sofular'da 2 Ölü

Konya'da Silahlı Kavga: Güneysınır Sofular'da 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Olayın Ayrıntıları
Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Sofular mevkisinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet İ, Nebi S. ve Mikail Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay sırasında Mehmet İ, yanında bulundurduğu silahla Nebi S. ve Mikail Ö.'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nebi S. ve Mikail Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarmaya teslim olan zanlının işlemleri devam ediyor.