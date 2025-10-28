Konya'da Silahlı Saldırı: Anadolu Sanayi Sitesi'nde 12 Kişi Yaralandı

Konya Selçuklu'da Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı; 3 şüpheli tüfekle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 19:09
Olayın Ayrıntıları

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Anadolu Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Olay, Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen şüpheliler iş yerine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı; ekipler, olaya ilişkin 3 zanlıyı, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ile birlikte gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

