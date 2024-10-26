Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Silahlı Saldırı Olayı
Konya'nın Madenli Mahallesi yakınlarında kaydedilen olayda, 49 yaşındaki Bayram Çelmeli, Seydişehir-Antalya kara yolunda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Olay Anı ve Sağlık Durumu
Çelmeli, ağır yaralandıktan sonra olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı.
Şüpheli Yakalandı
Olayın ardından Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.K.'yi yakalamayı başardı. İki kişi arasında alacak meselesi sebebiyle bir husumet olduğu bilgisi elde edildi.