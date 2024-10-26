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Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da bir kişi, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:08
Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Silahlı Saldırı Olayı

Konya'nın Madenli Mahallesi yakınlarında kaydedilen olayda, 49 yaşındaki Bayram Çelmeli, Seydişehir-Antalya kara yolunda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Olay Anı ve Sağlık Durumu

Çelmeli, ağır yaralandıktan sonra olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.K.'yi yakalamayı başardı. İki kişi arasında alacak meselesi sebebiyle bir husumet olduğu bilgisi elde edildi.

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