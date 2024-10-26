DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.068,52 -0,23%

Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da aracında saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Bayram Çelmeli yaşamını yitirdi. Şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:49
Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Silahlı Saldırı Olayı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Bayram Çelmeli hayatını kaybetti. Olay, Seydişehir-Antalya kara yolunun Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Saldırı ve Hastaneye Sevk Durumu

Bayram Çelmeli, seyir halindeyken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevreden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla ambulans sevk edildi. Çelmeli, ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması ve Gözaltı Süreci

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.K., olayın ardından kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İki şahıs arasında alacak verecek sebebiyle bir husumet olduğu da öğrenildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Şüpheli M.K, yapılan işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı

na götürüldü ve daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan M.K.'nın sorgusu devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Tarım Makinesine Kolunu Kaptıran Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
2
Kaş'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu
3
Rusya'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Elazığ'da Kıraathane Önünde Silahlı Saldırı
5
Malatya'da Trajik Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı
6
Türk Şirketleri Bosna Hersek'te Gençler İçin Kariyer Fırsatlarını Tanıttı
7
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek