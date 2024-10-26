Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Silahlı Saldırı Olayı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Bayram Çelmeli hayatını kaybetti. Olay, Seydişehir-Antalya kara yolunun Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Saldırı ve Hastaneye Sevk Durumu

Bayram Çelmeli, seyir halindeyken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevreden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla ambulans sevk edildi. Çelmeli, ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması ve Gözaltı Süreci

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.K., olayın ardından kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İki şahıs arasında alacak verecek sebebiyle bir husumet olduğu da öğrenildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Şüpheli M.K, yapılan işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı

na götürüldü ve daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan M.K.'nın sorgusu devam ediyor.