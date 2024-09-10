Konya'da Şok Olay: 30 Yaşındaki Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Çinçinlu'da Korkunç Cinayet

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda 30 yaşındaki Elif Ceren A, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Masaj salonunda gerçekleşen bu korkunç olayın ardından, sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yapılan ilk incelemede, Elif Ceren A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze ve Otopsi Süreci

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından, Elif Ceren A'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Bu süreç, olayın detaylarını aydınlatmak adına büyük önem taşıyor.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın kesin sebepleri ve faillerinin belirlenmesi için detaylı araştırmalar yürütülmekte.

Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.