Konya'da Sokak Köpekleri 6 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

Konya'da Sokak Köpekleri Çocuğa Saldırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay, Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ında gerçekleşti.

Olayın Detayları

İsmi açıklanmayan 6 yaşındaki E.Z., parkta dolaşan sokak köpekleri tarafından aniden saldırıya uğradı. Saldırı sonrası ayağından yaralanan çocuk, olay yerinde bulunanların çağrısıyla sağlık ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve vatandaşları sokak hayvanları ile ilgili daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.