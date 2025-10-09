Konya'da Sulama Tankeri Bisiklete Çarptı: Enis Şimşek (46) Yaşamını Yitirdi

Konya Karatay Fetih Caddesi'nde sulama tankerinin çarptığı bisiklet sürücüsü Enis Şimşek (46) yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 20:51
Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sulama tankerinin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, R.Ü. idaresindeki 42 AER 243 plakalı kamyon, bisikletiyle ilerleyen Enis Şimşek (46)'e çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Enis Şimşek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

