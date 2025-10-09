Konya'da Sulama Tankeri Bisiklete Çarptı: Enis Şimşek (46) Yaşamını Yitirdi

Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Fetih Caddesi'nde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sulama tankerinin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, R.Ü. idaresindeki 42 AER 243 plakalı kamyon, bisikletiyle ilerleyen Enis Şimşek (46)'e çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Enis Şimşek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

