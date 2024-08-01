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Konya'da Takla Atan Otomobildeki 8 Kişi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:51
Konya'da Takla Atan Otomobildeki 8 Kişi Yaralandı

Konya'da Takla Atan Araçta 8 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştiren bir trafik kazasında, takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı. H.Ç. yönetimindeki 16 DBJ 01 plakalı araç, Konya-Karapınar yolu üzerindeki Acıgöl yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza Anı ve İhbar Süreci

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralananlar arasında sürücü H.Ç. ile birlikte yolcular Z.Ç, M.Ç, M.Ç, M.Y.Ç, A.Ç, H.Ç. ve F.B.Ç. bulunmaktaydı.

Yaralıların Durumu

Tüm yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

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