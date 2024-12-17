Konya'da Taksici Cinayetinde 4 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Taksici Cinayetinde Son Gelişmeler

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan bir kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren genç taksici Eren Peker (20) cinayetiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra kurtarılamayan Peker'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı dörde yükseldi. Zanlılardan biri olan Muzaffer T. (27) emniyetteki ifadesinde, olayın nasıl geliştiğini açıkladı.

Tartışma ve Kavga İfadesi

Muzaffer T., aracının seyir halindeyken taksici Eren Peker ile yol verme meselesi yüzünden tartıştıklarını öne sürdü. Peker'in taksisiyle kendi aracının önünü kestiğini iddia eden zanlı, bunun üzerine araçtan inerek taksiciyle kavga etmeye başladıklarını ve ardından bıçakladıklarını açıkladı. Zanlının, poliste çeşitli suçlardan 12 kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, yakalanmamak için yurt dışına kaçma planı yaptığı öğrenildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Muzaffer T. ile kendisine yardım ettikleri iddia edilen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandılar.

Olay Anı ve Sonrası

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Eren Peker, 15 Aralık tarihinde taksi kullanırken Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında yaşanan bir tartışma sonucunda bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştır.